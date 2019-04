Jeugd Sponsor Actie keert ruim half miljoen euro uit aan sportverenigingen

Sportvereniging Oeverzwaluwen is tweede met een bedrag van 1598 euro. De derde plaats is voor voetbalvereniging Harkemase Boys en karatevereniging Iryoku uit Leeuwarden met 1553 euro.

Het is al voor de 14e keer dat de actie gehouden wordt en de sponsorbedragen variëren van 700 tot 1700 euro. In totaal waren er in het WTC ongeveer 3500 sporters om hun cheque op te halen.

Sponsormunten

Bij de sponsoractie is het de bedoeling om zoveel mogelijk sponsormunten in te zamelen. Wie de meeste munten heeft verzameld krijgt het hoogste bedrag uitgekeerd. Het geld is bedoeld voor extra financiële steun voor clubs.

Naast dat de clubs hun cheque in ontvangst namen was er ook nog een muziekprogramma met artiesten als O'G3NE, Kraantje Pappie en Tim Douwsma.