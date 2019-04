Schrik in Noordwolde door omgevallen bouwkraan: "Ik krijg er de kriebels van"

Janet woont in de straat op nummer 6, vlakbij de bouwlocatie. Ze wilde net de etensborden op tafel zetten, toen de kraan omviel. "Er was ineens een heel harde knal. Toen lagen de borden ook op de grond en ik dook in elkaar", vertelt ze. "Ik ging voor het raam kijken en toen zag ik dat die kraan was omgevallen. Ik dacht: dat is niet best. Het had mij ook kunnen overkomen als hij de andere kant op was gevallen."

Aan het eind van de middag zit de schrik er nog altijd in bij Janet. "Ja, dat klopt. Heel erg nog. Als ik nu kijk naar de twee kranen die er nu staan, krijg ik er toch de kriebels van." Ze is sinds het voorval niet meer in haar woning geweest, want ze durft nog niet echt. "Ik zal straks wel moeten, maar het is toch wel een beetje angstig."

Oorzaak nog onduidelijk

Het is een lastige klus om de tientallen meters hoge kraan weg te krijgen. Het lukte niet om het gevaarte met twee kranen in zijn geheel op te takelen en daarom wordt het nu in stukken gezaagd. Omdat de eigenaar van het bouwbedrijf druk bezig was en ook erg geschrokken is, was hij nog niet in staat om een reactie te geven op het ongeluk. Daarom is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak van het ongeluk en hoe lang het opruimen van de kraan nog zal duren.

De bouwkraan was nieuw, het bouwbedrijf had de kraan vijf maanden geleden in gebruik genomen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk.