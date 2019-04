FNP-partijleider Johannes Kramer: "Ik ben altijd blij met de PvdA"

Nu zal de FNP moeten kijken of ze er uit kunnen komen met CDA, PvdA en VVD. Op het gebied van windmolens liggen de standpunten niet dicht bij elkaar. "We hebben gezegd: geen nieuwe windmolens op land erbij", zegt Kramer. "En we zijn nog steeds principieel: niet meer windmolens op land dan dat we in 2015 na een zwaar debat afgesproken hebben. Fryslân moet geen energiefabriek worden. Tegelijkertijd staan we wel voor een opgave op het gebied van klimaat en het veenweidegebied. Daar willen we onze bijdrage aan leveren. Daar zijn dorpsmolens onderdeel van, maar het gaat ons om het behoud van het landschap en daar passen geen windmolens bij."

Ook wat krijgen

"We moeten nu verder met elkaar praten", zegt Kramer over het vervolg van het proces. "We hebben het vertrouwen uitgesproken dat we eruit kunnen komen. Daar loop ik niet op vooruit. We willen wel aan die bovengrens van het aantal vastgestelde windmolens vasthouden. Waar je iets laat, moet je ook wat krijgen."

Op andere gebieden ziet de FNP grote kansen in de samenwerking met de PvdA. "Er liggen grote opgaven op het gebied van veenweide en landbouw. Daar denken de PvdA en wij in hoge mate hetzelfde over", zegt Kramer.