Vrijspraak in afpersingszaak met naaktfoto's

Uit schaamte en angst maakte de Jouster twee keer tweehonderd euro en twee keer vijftig euro aan beltegoed over op een rekening van de man uit Den Haag. Justitie eiste vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De Hagenaar gaf toe dat het geld van het slachtoffer en drie anderen op een rekening van hem was gestort, maar hij zei dat hij een 'stroman' was voor een ander. Van wie wilde hij niet zeggen. Het ging om in totaal een kleine anderhalf duizend euro.

Niet genoeg bewijs

De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is tegen de verdachte. Het staat volgens de rechtbank niet vast dat hij de afpersing zelf deed. Hij moet echter wel een maand de gevangenis in, omdat hij het geld had ontvangen.

De Jouster had duizend euro aan smartengeld geëist, maar dat werd vanwege de vrijspraak door de rechtbank afgewezen.