Sander de Rouwe over informatie: "Deze kleuren zijn in de maatschappij aanwezig"

"Een partij aan de rechterkant met de VVD, de linkerkant met PvdA en twee centrumpartijen met het CDA en de FNP. Dat doet ook recht aan onze gemeenschap, want deze kleuren zijn daar ook aanwezig", gaat De Rouwer verder.

Er is wel met Forum voor Democratie gesproken, volgens de CDA-voorman. "Met Forum hebben we meerdere goede gesprekken gehad. De standpunten komen wel wat overeen met bijvoorbeeld het CDA en de VVD. Vooral op het vlak van economie, de belasting, landbouw, veenweidegebieden. Dat is het probleem niet. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking in de Staten, want die blijft gewoon."

Niet voldoende vertrouwen in Forum

"De keuze voor deze coalitie gaat echter over het dagelijks bestuur. En wat wij als CDA belangrijk vinden, is dat er een bestuur komt met breed draagvlak en dat dat brede draagvlak ook opzoekt. In de gemeenschap, maar ook in de Staten. Wij zien bij Forum toch wat scherpe randjes. Wij denken dat dat wat té scherp is."

Er is echter nog een reden om niet in de coalitie met Forum te stappen. De Rouwe: "Wij weten ook niet wie de bestuurders zijn. De eerste weken kan dat nog, maar later kan dat gewoon niet meer. Wij kregen niet voldoende vertrouwen. Het eerste gesprek over klimaat voelde echter fijn. Zij wilden de besluiten die genomen waren wel overnemen, maar in het tweede gesprek wilden ze dat terugdraaien."

Geen oud zeer jegens PvdA

De formatie van vier jaar geleden heeft geen oud zeer opgeleverd. Toen kwamen de partijen PvdA en CDA er niet uit. "Elke keer begin je opnieuw, met nieuwe kandidaten, een nieuwe uitslag van de kiezer met nieuwe programma's en dan speelt er gewoon mee of het goed matcht. En dat is zo. Elke partij is bereid om compromissen te sluiten."