Burgemeester wil in gesprek met café: "Maatregelen om verstoringen te voorkomen"

De rechter zegt dat de burgemeester wel de bevoegdheid had om het café te sluiten, maar vond de sluiting in dit geval niet redelijk. Een sluiting is bedoeld om een eind te maken aan de verstoring van de openbare orde en veiligheid. Omdat het hier maar om een eenmalig probleem gaat, hoeft het café niet een maand dicht, zegt de rechter.