Eerste serieuze test geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden levert tevreden reacties op

Anton den Drijver, oud-commandant van de vliegbasis Leeuwarden en adviseur van het geluidsmeetnet is opgetogen. "We kregen al vrij snel het verzoek van omwonenden om microfoons bij te plaatsen. We hebben er twee, drie extra weten te plaatsen." Het net is al een aantal weken actief en de vliegtuigen, startbanen en geluidsmeetpunten zijn te zien op een speciale website.

De ontwikkelaars van het geluidsmeetnet zijn druk bezig om alles af te stellen, zodat er een goed beeld ontstaat. Den Drijver: "Dan heb je testgegevens nodig. Normaal gaan er op een dag zo'n tien toestellen weg. Dan ben je maanden bezig om alles goed af te stellen. Deze oefening is dan ideaal met al die starts en landingen."

Website druk bezocht

Gerard Veldman van dorpsbelang Jelsum-Koarnjum is ook tevreden. "Ja, het heeft nu twee weken gedraaid en ik hoor dat veel mensen de website gebruiken. We hebben het hier in Jelsum en Koarnjum flink voor de kiezen gekregen. Bijna alle starts gingen over het dorp heen. Dat is de invloed van de 'weergoden'."

In het dorp is goed naar de website gekeken, merkt Veldman. "Ja, iedereen die je er over aanschiet op straat, zegt dat ze naar de site hebben gekeken. Dat is alleen maar goed."