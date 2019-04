PvdA: "Vier jaar Forum, VVD, CDA en FNP willen we Fryslân niet aandoen"

Een coalitie van de andere vier partijen zonder de PvdA was volgens Janssen niet goed geweest. "Dan worden er geen stappen gezet op de klimaatproblematiek en de energietransitie."

Niet met GroenLinks

Van tevoren had de PvdA met onder andere GroenLinks afgesproken om samen te proberen een groen college te vormen. Nu komt er dus waarschijnlijk een college zonder andere 'groene' partij. Had de PvdA niet beter kunnen wachten? Dan hadden de andere partijen misschien wel niet meer om PvdA en GroenLinks heen gekund. "De andere partijen hadden echt constructieve gesprekken met Forum. Zij waren best tevreden met de ideeën van Forum op het gebied van windenergie. Dat heeft voortdurend boven de markt gehangen." En daarom kon de PvdA naar eigen zeggen niet wachten.

Janssen vindt niet dat ze een afspraak met GroenLinks heeft geschonden. "We wilden proberen een groen college te vormen. Maar de verkiezingsuitslag maakte dat niet mogelijk. We zijn allebei vrij om in het college te stappen zonder de ander."

Ruimte voor dorpsmolens

Wat voor college wordt het straks? Wat PvdA betreft met een ander beleid dan de afgelopen vier jaar. "Ik heb er echt vertrouwen in dat er de komende vier jaar andere accenten liggen", zegt Janssen. "De FNP heeft bijvoorbeeld aangegeven dat er ruimte is om binnen bepaalde marges ruimte te geven aan de dorpsmolens. Dat gecombineerd met onze wens om oude molens te saneren."

Een ander groot onderwerp waar de partijen onder leiding van informateur Van der Molen over hebben gesproken, is de veenweideproblematiek. "Een robuust watersysteem en vernatting van het systeem wordt belangrijk", zegt Janssen. "We kunnen elkaar daarin vinden. We kijken ook naar economische mogelijkheden voor boeren. Draagvlak is mooi, maar we moeten ook resultaten boeken."

Aardig wat in te brengen

Janssen heeft er vertrouwen in dat haar partij aardig wat heeft in te brengen in de coalitie, meer dan de SP de afgelopen jaren. "We zijn de tweede partij, we hebben een stevige positie bij de onderhandelingen. Ze hebben ons nu echt nodig, dus we gaan er een stevig groen coalitieprogramma uitslepen."

Woe gedeputeerde van de PvdA moet worden, weet Janssen nog niet. "Dat hangt af van welke portefeuille we krijgen. We willen een gedeputeerde die deskundig is op een portefeuille."