Beurtschip Grou na restauratie feestelijk te water gelaten

Beurtscheepjes onderhielden vroeger de verbinding tussen stad en dorp. Die naam kregen ze omdat ze om de beurt naar een stad of dorp voeren, met pakketjes en andere spullen. "Een commissie had dit scheepje al heel lang op het oog. Het schip lag in Zoutkamp, waar het werd gebruikt als vissersschip. Op het zoute water gaat het snel achteruit met zo'n schip. Het is later gerestaureerd tot recreatieschip", vertelt Veldboom.

Leer-werktraject

Het waren mannen zoals Harry Amsterdam, Tony Brundel, Jelle Talsma en Berend Mink, die allemaal vonden: dit schip moet weer varen, omdat het een historisch schip is. Het heeft verschillende wedstrijden gewonnen. Toen is het gekoppeld aan een leer-werktraject van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.