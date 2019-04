Tall Ships Races komen in 2022 weer naar Harlingen

De gemeente Harlingen maakte eind januari bekend het zeilevenement over drie jaar graag weer naar de stad te halen. De gemeenteraad stelde daar eerder al een bedrag van 500.000 euro voor beschikbaar.

Route nog niet bekend

Welke andere steden deelnemen en welke plaats Harlingen precies inneemt in de route, is nog niet bekend. Burgemeester Roel Sluiter is ingenomen met het nieuws. "Ik ben heel blij dat het is gelukt en dat wij er in elk geval weer bij zitten."