Vrijdagsmarkt: liever de auto of de trein?

"Ik kom nooit in de trein. Ik heb een dure auto voor de deur en die brengt mij overal waar ik wil zijn." Het was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagsmarkt over de extra investeringen in het spoor en de knelpunten, zoals bij Zwolle. Maar of dat genoeg zal zijn om de Friezen weer de trein in te krijgen is maar de vraag.

"Met de auto ben je veel mobieler, je hebt zelf de tijd in de hand en je kunt goedkoop meer mensen of bagage meenemen", zeiden de autoliefhebbers. "Als ik met het openbaar vervoer van Jistrum naar Amsterdam ga, dan moet je eens zien hoeveel gedoe dat is. Dat is geen optie!"

Trein: rust en gemak

Voorstanders wezen op de rust en het gemak, dat je in het centrum kunt uitstappen en niet om parkeerplek hoeven te zoeken. "En te duur? Ik koop de aanbiedingskaartjes bij de Kruidvat of Blokker!"

De tassenman vertelde dat hij helemaal niet naar Amsterdam wil: "Het is daar altijd weer spannend of alles nog wel in de auto ligt als je terug komt..!" De bloemenman houdt het bij de fiets. "Amsterdam is mij te druk en te ver weg. En hier kan ik over wel met de fiets komen."