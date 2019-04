Hoge bouwkraan valt om in Noordwolde

Bij nieuwbouwwerkzaamheden aan de Rotanstraat in Noordwolde is vrijdagochtend een bouwkraan omgevallen. De tientallen meters hoge kraan tilde een grote betonnen plaat omhoog. De kraan zou daarna een boom hebben geraakt, waardoor die omviel. Het gevaarte kwam in een tuin terecht. Er raakte niemand gewond.