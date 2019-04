Eindadvies informateur: coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP

De vier partijen hebben met elkaar 22 van de 43 zetels; een minimale meerderheid. Vanwege de goede verhoudingen die er in de afgelopen periode in de staten waren, verwacht Van der Molen dat de partijen met elkaar voldoende draagvlak hebben: "Ze hebben in alle gevallen met elkaar een gesprek gehad om te kijken of er genoeg ruimt is bij elkaar. Ze moeten het gevoel hebben dat ze eruit kunnen komen. Dat gevoel is er."

Vraagtekens over Forum

Het advies van de informateur betekent dat Forum voor Democratie, de op een na grootste partij na de verkiezingen, buiten de boot valt. Het was volgens Van der Molen niet zo dat zij geen kans hadden: "CDA, VVD, FNP en Forum voor Democratie hebben hele open gesprekken met elkaar gehad", zegt de informateur. "Ze hebben ook heel pittig gediscussieerd over zaken die hier spelen, waaronder de energietransitie."

Vijf gedeputeerden

Het is de bedoeling dat er een college komt met vijf gedeputeerden, waarbij het CDA als grootste partij twee levert.