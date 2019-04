Agrarische collectieven beginnen met het monitoren van steenmarters

In de afgelopen jaren is het aantal steenmarters fors toegenomen. In een aantal weidevogelgebieden bestaat de indruk dat de steenmarter een aanzienlijk deel van de weidevogeleieren opeet. Mogelijk zelfs meer dan de vos. Of dit daadwerkelijk zo is, wordt nu door middel van de cameramonitoring vastgesteld.

Als na afloop van het broedseizoen vaststaat dat de steenmarter een belangrijke rol speelt bij de predatie van weidevogelnesten, willen de collectieven voor de betreffende gebieden samen met andere betrokken partijen bekijken of er via de Faunabeheereenheid een ontheffing voor vangen en doden aangevraagd kan worden.