Nederlandse ijshockeyvrouwen promoveren met goud op WK

Tegenstander Polen had al drie van de vier wedstrijden op het WK gewonnen. Als ze van de Nederlanders hadden gewonnen, waren de ijshockeydames niet gepromoveerd.

De 17-jarige Esther de Jong uit Heerenveen had een belangrijk aandeel in de eerste Nederlandse treffer. De andere twee Friezinnen zijn Hilda Huisman uit Heerenveen en Nadia Zijlstra uit Leeuwarden.

Divisie

De divisie 1A is het op een na hoogste niveau in het ijshockey bij de vrouwen. De ijshockeysters zitten nu bij de beste zestien landen van de wereld. Willen de Nederlandse vrouwen doorstromen naar de beste tien ploegen op het WK dan moeten ze ook in 1A promoveren.