Sander Arends naar finale challengertoernooi in Taiwan

In de kwartfinale hadden Arends en Weissborn donderdag ook al een supertiebreak nodig voor de winst. De start van de halve finale was niet goed. Het Fries-Oostenrijkse koppel kreeg geen enkel breakpoint in de eerste set, maar verloor wel twee keer de eigen opslag.

Die eigen opslaggames gingen een stuk beter in de tweede set. Er was geen enkele breakpoint voor Oliveira en Uchiyama.

Omdat Arends en Weissborn zelf wel een break maakten, moest een supertiebreak de beslissing brengen. Daarin ging het tot 9-9 gelijk op. Bij die stand konden Arends en Weissborn een cruciaal verschil maken.

De tegenstander in de finale is nog niet bekend.