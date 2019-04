Schoolfietstocht: 1.000 kinderen stappen vrijdag op de fiets

Kees Mourits van de Fietsersbond Fryslân kijkt er naar uit "Het aantal deelnemers groeit. Vorig jaar deden tien scholen mee, dit jaar dertien. Maar ook de scholen die eerder meededen doen weer mee. Dat is ook een goed teken."

Verschillende routes

Er zijn verschillende routes, de kortste is 10 kilometer en de langste 60 kilometer. Kinderen kiezen zelf of ze de lange of korte route nemen. "Vorig jaar merkten we dat ze de route van 10 kilometer hadden gekozen, maar als ze eenmaal aan het fietsen zijn, ze vaak wel twee keer zoveel fietsen dan dat ze van plan waren."

Het doel van de Fietsersbond is dat kinderen ervaring krijgen in het verkeer. "Door veel te fietsen word je vaardiger op de fiets en heb je veel meer tijd om op verkeerssituaties te letten", zegt Mourits.