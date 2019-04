Leeuwarden en Friese Waddeneilanden scoren goed op openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in de provincie Fryslân krijgt in de zogenaamde OV-klantenbarometer een goede beoordeling. De Friese Waddeneilanden staan landelijk op de tweede plaats met een 8.4. De grootste steiger in het stadsvervoer is Leeuwarden. Met een 8,2 behaalt de Friese hoofdstad de derde plaats in de algemene top 3.