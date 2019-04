'SC Heerenveen-verdediger Pierie maakt overstap naar Ajax'

Ajax en SC Heerenveen waren al een paar weken in onderhandeling over de jeugdinternational, die zijn opleiding bij de Friese eredivisionist heeft genoten. De verdediger, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, beschikt in Fryslân nog over een contract tot de zomer van 2020. De Amsterdammers moeten dus een transfersom op tafel leggen. Hoeveel dat precies is, is nog niet bekend.

Pierie is bezig met zijn tweede seizoen in het eerste elftal van SC Heerenveen. Tot nu toe kwam hij tot 66 optredens en scoorde hij twee keer.