Nicole Steigenga: "Wat voor fietser ik ben, weet ik zelf eigenlijk ook nog niet"

Vader Sierd Steigenga

Nicole haar vader is ook wielrenner geweest. Internationaal is hij niet doorgebroken, maar hij heeft in Nederland wel veel criteriums gewonnen. "Mijn vader schept nooit zo op over wat hij allemaal heeft gewonnen. Ik praat wel veel over het fietsen met hem. Mijn vader heeft er altijd veel mooie verhalen over. Maar ook tips waar ik echt heel veel aan heb. Daar ben ik wel blij mee."

Als de koersen in de buurt zijn, zoals nu en afgelopen week met de Ronde van Vlaanderen (Steigenga haalde de finish daar niet), rijdt vader Steigenga haar vaak naar de races toe. En in het weekend, als er geen koersen zijn, is ze thuis. "Ik heb een kamer op Papendal. Daar studeer ik fysiotherapie."

Met hulp van de studiebeurs kan ze het allemaal net betalen. Want in tegenstelling tot het mannenfietsen, is het niet bepaald een vetpot. "Het is niet zo dat ik er een huis of mijn brood van kan kopen. Dat is bij de vrouwen echt heel anders."