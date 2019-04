Omgaan met het verlies van dierbaren als dansvoorstelling

Schreur raakte niet alleen haar man kwijt: vlak daarvoor verloor ze ook haar vader. In de voorstelling Rauw kijken we door Schreurs ogen naar de rouwverwerking. Marlien Seinstra is niet alleen de choreograaf van het stuk, ze is ook een goede vriendin van Schreur.

Jocco Eijssen, de man van Schreur, was één van de leiders van LF2018. Hij overleed aan een hartaanval. In de tijd daarna heeft Seinstra Schreur bijgestaan. In die periode ontstond het idee voor deze voorstelling. Schreur heeft de voorstelling nu een paar keer aan mensen laten zien. Zij worden altijd geraakt door het verhaal. Het houdt de kijkers een spiegel voor.