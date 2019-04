Meer appartementen, minder gewone huizen verkocht

De huizenprijzen gaan nog steeds omhoog. Vergeleken met een jaar geleden is een huis 9,4% duurder geworden. Gemiddeld kost een huis in Fryslân op dit moment 235.600 euro. De prijs schrikt kopers niet af. Veel huizen worden boven de vraagprijs verkocht.

De markt is nog altijd krap in Fryslân. Volgens Willem Donker van de NVM moet vooral in het middensegment meer bijgebouwd worden. Er wordt gelukkig wel weer meer bijgebouwd, zegt Donker, maar nog niet genoeg. In de economische crisis is er minder gebouwd en die achterstand is voorlopig niet ingehaald. De reden daarvan is dat aannemers en onderaannemers krap in het personeel zitten, dat de bouwkosten flink omhoog zijn gegaan en de bouwkavels duurder zijn geworden. Een nieuwbouwwoning kost gemiddeld 70.000 euro meer dan een vergelijkbare bestaande woning, besluit Donker.