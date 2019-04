Oude stadhuis van Bolsward wordt cultuur-historisch centrum

Het stadhuis van Bolsward is één van de belangrijkste monumenten in de provincie Fryslân, zegt wethouder Stella van Gent. De Tiid wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor Bolswarders en voor mensen die er ver buiten wonen, gaat ze verder.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, met een leeszaal, digitale presentaties en toeristische informatie. Er komt ook een auditorium met plaats voor honderd bezoekers, waar lezingen, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten kunnen worden gehouden.

Het hele project kost bijna 13 miljoen euro. Dat is meer dan waar eerder vanuit werd gegaan. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de nieuw- en verbouwplannen. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer wordt begonnen met de restauratie en verbouwing.