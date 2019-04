Anderhalf jaar cel voor Groninger (48) na hoger beroep handrem-zaak

De 48-jarige Groninger die in november 2016 een dodelijk ongeluk veroorzaakte door in een rijdend busje aan de handrem te trekken, is in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Ook krijgt hij een rijontzegging van drie jaar. Bij het ongeluk kwam een 35-jarige voetballer van VV Waskemeer om het leven.