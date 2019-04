Coach Symen Abe Hoekstra pakt het anders aan: eierzoeken als voetbaltactiek

In het voorjaar is Hoekstra regelmatig in het veld te vinden. Hij vind het leuk om te 'aaisykjen' (zoeken naar kievitseieren). "Dit is de nazorgperiode. Dan ben ik een of twee keer per week in het veld te vinden. Het is lekker om je hoofd leeg te maken. En je kan over zaken nadenken, over de training of over de komende tegenstander", vertelt Hoekstra, als hij een ronde maakt door het land bij Koarnjum. Er zitten meerdere kieviten in het veld en Hoekstra heeft nog niet alle nesten gevonden. Om ze te kunnen beschermen tegen de boeren, plaatst de inwoner van Koarnjum stokjes bij de nesten.

Het zaalvoetballen speelt altijd in het hoofd van Hoekstra. Hij was coach bij verschillende zaalvoetbalclubs, maar nu is hij bezig met zijn vierde seizoen in Drachten. Toch is dit net het jaar waarin het wat minder gaat. De eerste vier plaatsen in de eredivisie geven recht op de play-offs, maar Drachtster Boys staat vijfde met nog één wedstrijd te spelen. Volgens Hoekstra zat er niet meer in. "We moeten realistisch zijn. Als we er in de laatste wedstrijd nog om spelen, doen we het goed. En dat doen we nu. We moeten winnen en dan afwachten wat er gebeurt. Als we het niet halen, dan hebben we er in ieder geval alles aan gedaan."