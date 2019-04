Verbeteringen aan het spoor, voortaan sneller naar Randstad

Het station Zwolle is een belangrijke schakel tussen de steden Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Per dag stappen zo'n 60.000 reizigers over in Zwolle. En dat aantal is nog groeiende. Daardoor is het spoor bij Herfte een druk knooppunt. ProRail laat er nu extra sporen aanleggen ter hoogte van hogeschool Windesheim. Tussen dit terrein en het station komt er een nieuw spoor bij.

Op de locatie bij Herfte wordt het spoor verdubbeld, van twee naar vier. In de toekomst kunnen er vier in plaats van twee treinen per uur richting Fryslân rijden. Verder moet een tunnel bij Herfte ervoor zorgen dat de treinen van en naar Noord-Nederland niet meer op elkaar hoeven te wachten. Kortom, in de nieuwe situatie kunnen treinen voortaan sneller Fryslân in en uit rijden.