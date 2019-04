Woningbouwcorporatie: Cv-ketels in huurhuizen zijn veilig

Woningbouwcorporatie Wonen Noordwest Friesland heeft begrip voor de situatie van de familie uit Dronrijp, maar zegt dat de ketels veilig zijn. Als er wat met de cv-installatie aan de hand is, dan wordt er een monteur gestuurd om de problemen op te lossen. Voor Wonen Noordwest Friesland doet Feenstra sinds 2016 het onderhoud.

Onderhoud

Monteurs van Feenstra zijn de afgelopen drie jaar verschillende keren in Dronrijp geweest voor regulier onderhoud, maar ook voor de warmtewisselaar. Die werd in maart dit jaar nog vervangen omdat er scheurtjes in de isolatie waren aangetroffen.

De woningbouwcorporatie gaat met de bewoners in gesprek om te bekijken wat er voor hen gedaan kan worden.