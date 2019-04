Boer uit Folsgare krijgt hoge boete voor verwaarlozen van vee

In de zomer van 2017 kwam bij een controle aan het licht dat zo'n 90 koeien slecht ter been waren, doordat de hoeven van de dieren niet goed waren verzorgd. Ook stonden de dieren in boxen met scherpe uitsteeksels waaraan ze zich konden verwonden. Daarnaast hield de boer zich ook niet goed aan de regels voor de registratie van de dieren.

Het was niet voor het eerst dat de zaken van de boer opvielen bij de NVWA. Ook bij andere controles was de stand van zaken op het bedrijf van de man een punt van zorg. De laatste keren ging het wel wat beter, maar nog niet goed genoeg, zegt de NVWA.

Als de situatie op het bedrijf niet verbetert, gaat het bedrijf een half jaar op slot, zo heeft de rechtbank besloten. De boer heeft intussen wel een verbeterplan opgesteld, in overleg met een dierenarts.