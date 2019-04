School in krimpgebied weet met bijzondere lessen toch te groeien

Robots en drones

Het is zomaar een voorbeeld van de extra activiteiten die de leerlingen op school krijgen aangeboden. Daarnaast werken ze ook met bijvoorbeeld robots en leren ze hoe ze moeten omgaan met drones, of hoe een restaurant werkt.

"We hebben enkele jaren geleden op vrij drastische wijze gesneden in ons aanbod op school", vertelt directeur Eelco Bruinsma. "Alle vakken moesten een uur inleveren. En de tijd die dat opleverde kon door de kinderen worden gebruikt voor andere vaardigheden, of om vakken bij te spijkeren waar ze niet zo goed in zijn."