Rients Westra filmde het leven van mysterieuze zeedijkster Auke de Jong

Westra is 87 jaar oud en woont op dit moment met zijn vrouw Hiltsje van der Ploeg in Franeker. Hij heeft zijn hele leven in de aardappelhandel gezeten. In de jaren 50 kwam Westra voor de eerste keer in aanraking met film op zijn verlovingsfeest. "Ik dacht: als zij het kunnen, dan kan ik het ook." Rients filmde in de jaren 60 en 70 alles wat hij tegenkwam. Zijn familie, de huishouding, maar ook van alles in het dorp.