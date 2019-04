Leeuwarder Annejet van der Zijl gaat Boekenweekgeschenk 2020 schrijven

Ze is "heel blij" met de opdracht en geeft al een tipje van de sluier: "Net toen dit ter sprake kwam, was ik me aan het verdiepen in een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis in tijden van onderdrukking en slavernij, de negentiende eeuw dus. Ik ben er inmiddels voor naar Amerika geweest en het is inderdaad een uitzonderlijk verhaal dat me bij uitstek geschikt lijkt voor het brede en hopelijk ook nieuwe publiek dat ik met dit geschenk wil bereiken."

De 85ste Boekenweek heeft plaats van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart. Het thema van de week wordt later onthuld.