Leeuwarder schilder in de leer bij beroemde Amerikaanse kunstenaar

Van Tuinen zit momenteel in Reno, aan de westkust. Hij is vooral 's nachts aan het werk. "Dat is het ritme van de kunstenaar en daar moet ik me aan aanpassen", vertelt hij.

Van Tuinen maakt veel gebruik van de zogeheten 'trompe l'oeil'-techniek: gezichtsbedrog. "John Pugh is een van de weinigen die hier echt nog mee bezig is in de wereld. Op hele grote schaal maakt hij gigantische muurschilderingen." Van Tuinen denkt dat hij veel van hem kan leren.

Mentor

Het duurde wel even voordat het de Leeuwarder lukte om bij Pugh in de leer te komen. "Het begon met het graffitifestival van Writer's Block. Het idee was dat ik op het Stadskantoor in Leeuwarden een muurschildering zou maken. Daarbij was het uitgangspunt dat ik dat samen met iemand zou doen die als een soort mentor zou optreden, om mij verder te helpen in mijn ontwikkeling. Ik heb zelf contact gelegd met John Pugh."

Pugh kon in 2018 evenwel niet naar Leeuwarden komen. Maar het contact bleef. "Hij heeft m'n werk gezien. Dat vond hij dusdanig goed dat hij zei: misschien is het leuk als je naar Californië komt en dat ik jou het een en ander ga leren."