Girlsday moet meisjes warm maken voor carrière in de techniek

Het evenement is meerdere keren georganiseerd. Het doel is om meisjes enthousiast te maken voor techniek.

"Het is ook om te laten zien dat de bedrijven in het innovatiecluster vrouwvriendelijke bedrijven zijn. Er zijn veel meisjes die geïnteresseerd zijn in techniek, maar die toch wel huiverig zijn om in een technologisch bedrijf te werken", vertelt Joost Krebbekx, programma-manager van het innovatiecluster in Drachten.