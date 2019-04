Friese fruitkwekerijen wapenen zich tegen nachtvorst

Marja Woudstra van kwekerij Lauwershof in Engwierum teelt onder andere zes rassen kersen. "Met name het ras dat nu gaat bloeien, de cordia, is erg gevoelig. In het midden en zuiden is er een paar weken geleden al nachtvorst geweest en er zijn bedrijven die bij de cordia 70 procent bevroren bloesem hebben. Daar word je niet vrolijk van", vertelt ze.

"Wat ik ertegen kan doen, is: ik maai het gras zo kort mogelijk en ik beregen onderlangs, zodat het beetje warmte dat in de grond zit, opstijgt. Dan kan het maximaal twee graden schelen."