Brandgevaarlijke cv's in huurwoningen; familie uit Dronrijp op zoek naar oplossing

"De cv was finaal doorgebrand. Toen belden we Energiewacht. Die kwam langs en zei dat ze op dat moment niks voor ons konden betekenen. Die man heeft contact opgenomen met Wonen Zuidwest Friesland", vertelt Johannes Veldema. Die vereniging gaf installatiebedrijf Feenstra de opdracht om een nieuwe ketel te installeren. Daar was de fabrikant het echter niet mee eens.

Die stuurde een monteur, die helemaal uit Eindhoven moest komen. "De binnenwand wordt warm, dus we zeiden: we willen er een mantel omheen hebben. Toen wilde hij de oude mantel er weer omheen doen." Dat zagen de Veldema's niet zitten, want de mantel was doorgebrand. "Nu hebben we er een mantel omheen gekregen die niet past."