Hoe kan een ramp als met de MSC Zoe in de toekomst worden voorkomen?

Een hele optocht van deskundigen kwam woensdag aan het woord in de Tweede kamer over het thema: Hoe kan een ramp als met de MSC Zoe in de toekomst voorkomen worden? Onder anderen het Friese Tweede Kamerlid Aukje de Vries van de VVD en directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging waren aanwezig.