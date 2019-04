Al meer dan 100 ideeën doorgegeven na oproep voor journalistiek onderzoek

Op de oproep voor ideeën voor journalistiek onderzoek in Noord- en Oost-Nederland zijn in anderhalve week al meer dan 100 voorstellen binnengekomen. De regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost en onderzoeksplatform Follow the Money deden die oproep begin april. Het gemeenschappelijke publiek kan nog tot en met maandag een onderzoeksvoorstel indienen.