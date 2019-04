Campagne '11huisartsen' moet dreigend tekort aan huisartsen aanpakken

Manon Urff is één van de huisartsen die van Utrecht naar Fryslân is gekomen. Voor haar zijn de mogelijkheden in de provincie de grootste reden om hier te werken. "Er is hier gewoon heel veel werk en dat geeft je heel veel vrijheid", zegt Urff. Ook de ruimte was voor haar en haar familie een reden om naar het Noorden te verhuizen.

Volgens Erik Dijkstra van de Landelijke Huisartsen Vereniging zijn ze daarin niet de enigen. "Het platteland is populair. We moeten vooral de steden op de kaart zetten", zegt Dijkstra.