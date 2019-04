Epke Zonderland als tweede naar rekstokfinale op EK in Polen

In Sczescin turnde Zonderland een stabiele oefening met onder andere een combinatie van de Cassina en de Kovacs. Alleen Artur Dalaloyan uit Rusland behaalde met 14.666 punten een hogere score. Tin Sribric uit Kroatië, die in 2017 wereldkampioen werd, eindigde met 14.500 als derde.

Zonderland was erg tevreden met zijn prestatie. "Als ik naar een wedstrijd toe werk, kan ik op de wedstrijddag zelf vaak een beetje boven mezelf uitstijgen. Dat gevoel had ik nu ook, dat was wel lekker", aldus de Fries. "Dat het echt even lekker loopt en licht voelt, had ik nog niet echt gehad."

Kandidaat voor het podium

"ls er een combinatie mis zou kunnen gaan, was het de eerste, met de Kovacs. Die ging goed, dat was mentaal fijn", zegt Zonderland. Als je dit puntentotaal kunt scoren, ben je wel een kandidaat voor het podium. Een titel hier is mij veel meer waard dan bij een wereldbeker. Het is fijn om er op een EK te staan, dat lukt niet altijd. In de finale moet het nog even gebeuren.''

Zonderland deed ook nog mee aan het onderdeel brug, maar daarop kwam hij niet verder dan de dertiende plaats. Dat was niet genoeg voor een tweede toestelfinale.

Geen succes voor Bletterman

Michel Bletterman uit Leeuwarden is op het onderdeel meerkamp niet door de kwalificaties gekomen. Door een aantal fouten kwam hij met een score van 73.764 niet in de buurt van de eerste 24.