Raad van State geeft groen licht voor omstreden bouw luxe recreatiewoningen

De tegenstanders zeggen dat er op het eiland veel meer belang is bij starters- en doorstroomwoningen, maar de Raad van State gaat daar niet in mee.

In de definitieve uitspraak wordt verder gezegd dat het plan van ontwikkelaar Segesta prima past binnen het ruimtelijk beleid van het eiland. Zo is het plan niet in strijd met de strenge beschermingsregels voor het Waddengebied. De woningen zullen worden gebouwd bij het Groene Strand bij West-Terschelling.