Met een enorme taart heeft het personeel van Bakker Transport & Warehousing in Heerenveen woensdag de uitverkiezing tot Friese onderneming van het jaar gevierd. Het bedrijf won de titel dinsdagavond bij de finale in Dokkum. Oprichter Anne Bakker begon zijn bedrijf in 1989 achter zijn bureau op een zolderkamertje. Tegenwoordig telt de onderneming 120 werknemers.