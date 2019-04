UITfestival Leeuwarden stopt nu gemeente geen geld meer beschikbaar stelt

Het festival ziet geen mogelijkheid meer om door te gaan. Gemeente Leeuwarden was de belangrijkste bron van subsidie voor het festival. Echter gaf de gemeente recentelijk aan dat er voor 2019 en de jaren daarna geen 'financiele ruimte' meer is om het evenement voldoende te steunen.

Niet genoeg budget

Het budget van de gemeente was zo'n 40.000 euro per jaar en werd aangevuld door de verschillende lokale, provinciale en landelijke fondsen. "Zonder de benodigde funding in de basis is het voor ons niet mogelijk een festival te organiseren dat recht doet aan de kwaliteit en uitstraling die de afgelopen jaren is opgebouwd. En aan die kwaliteit en uitstraling willen we niet tornen", geeft de organisatie van het UITfestival aan.

Duizenden bezoekers

Gemiddeld trok het UITfestival in de Prinsentuin in de afgelopen jaren tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers. Volgens de organisatoren was het de grootste co-productie in de gemeente, omdat culturele organisaties en aanbieders van cultuureducatie met elkaar de dag op touw zetten. Bezoekers krijgen verschillende voorproefjes van wat er het komende seizoen op cultureel gebied in en om Leeuwarden zou gebeuren.

Eerder is er ook al eens bezuinigd op de subsidie, maar toen is de organisatie nog net gered.