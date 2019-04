Fries succes op wereldkampioenschap colorguard

De sport is heel groot in de Verenigde Staten, Daar wordt les gegeven in de sport op High Schools en het Amerikaanse Dayton, waar het WK werd gehouden, wordt gezien als het Walhalla van het colorguard. Anders dan bijvoorbeeld bij majorette, zitten er een stuk meer show-elementen in. "De show wordt gedaan met een vlag, een sabel en een rifle. Daar wordt een choreografie bij geschreven van zo'n vijf tot zeven minuten", zegt Trea. "Ik denk dat het door die elementen ook leuker is voor het publiek dan majorette", vult Jitske aan.