Verhalenwedstrijd voor kinderen moet leiden tot een film

"We leven in een snel veranderende wereld. Jeugd wordt hiermee geconfronteerd. het zou goed zijn om vroeg te vragen om over zulke thema's na te denken en te schrijven", legt Van den Heuvel uit. Hij heeft drie onderwerpen bedacht waarover kinderen mogen schrijven: duurzaamheid, digitale toekomst en diversiteit. "Voor de beste verhalen uit Groningen, Friesland en Drenthe stellen we prijzen beschikbaar."

Uiteindelijk zal één verhaal worden verfilmd. Uit de beste inzendingen komt een winnaar per provincie, hieruit wordt uiteindelijk een filmscript geselecteerd.

Jury met bekende schrijvers

"De verhalen worden door verschillende schrijvers beoordeeld, onder wie Jan Terlouw. Zij kiezen het beste verhaal", legt Van den Heuvel uit. "Wij zetten het naderhand om naar een filmscript." De jonge auteurs mogen de verfilming van hun eigen verhaal zelf bijwonen.

Jongeren kunnen zich aanmelden bij stichting Dokafix Filmproducties en die stuurt hen ook de voorwaarden. Volgens Van den Heuvel heeft NOVA-Noord als koepelorganisatie voor amateurfilmers uit Friesland, Groningen en Drenthe veel ervaring met het werken met kinderen.

Inspiratie is er volgens Dick van den Heuvel genoeg te vinden. "De digitale toekomst is best spannend, welke kant gaan we op? Er zijn veel dingen waar je eindeloos over kunt fantaseren en filosoferen."