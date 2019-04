Aantal fietsendiefstallen in Friesland hoort bij de laagste van Nederland

De provincie Friesland deelt de tweede plaats met Drenthe, enkel in Zeeland is de kans op een gestolen fiets kleiner met maar 12 gestolen fietsen op 1.000 inwoners. Dit beeld wijkt erg af van Noord-Holland, daar is de kans op diefstal maar liefst meer dan drie keer zo groot als in Friesland: 73 gestolen fietsen op 1.000 inwoners.

Pas op bij winkelgebieden

Het grootste risico op een gestolen fiets loopt men tijdens het winkelen. Zo'n 29 procent van de fietsendiefstallen gebeurt in de buurt van een winkelgebied. Daarnaast worden er veel fietsen gestolen bij treinstations en rondom de eigen woning. Stations en woningen vormen als locaties samen zo'n 21 procent van de fietsendiefstallen.

De cijfers zijn afkomstig uit een klein onderzoek naar de trends op fietsgebied van de Fietsersbond als belangenorganisatie, in samenwerking met online winkel Beslist.