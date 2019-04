Jan Olde Riekerink per direct op non-actief bij SC Heerenveen

Assistent-trainer Johnny Jansen neemt de taken voorlopig over. Olde Riekerink was sinds afgelopen zomer actief bij SC Heerenveen. De club is onder zijn leiding bezig aan een wisselend seizoen.

Onder leiding van Olde Riekerink werd er eerder dit seizoen ook al verloren van degradatiekandidaten NAC en De Graafschap. Een van de doelstellingen aan het begin van het seizoen was deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Momenteel staat de club daar vier punten achter. Zondag staat de noordelijke derby tegen FC Groningen op het programma.

Op de website van de club wordt Jan Olde Riekerink bedankt voor zijn werk bij SC Heerenveen.