Frits Barend: "Dit is één van de mooiste dagen van mijn leven"

Het hele dorp wist dat er joden in de boerderij van De Vries verborgen zaten. Maar niemand sprak erover. Voor Bert Barend betekende het dat hij gewoon de straat op kon en met andere kinderen uit het dorp kon spelen. "En dat maakt het wat mij betreft zo bijzonder," zegt broer Frits Barend. Zelf is hij pas na de oorlog geboren, maar Barend is het dorp nog altijd erg dankbaar. "Ik ben me er heel erg van bewust dat ook ik er niet was geweest zonder Jelle, Jeltje en de rest van het dorp."

Dat hetzelfde dorp nu ook weer op het graf van het echtpaar wil passen en aandacht besteedt aan hun verhaal is volgens Barend ontzettend bijzonder. Basisschool De Fluessen zal vanaf vandaag het graf onderhouden. Met een speciale bijeenkomst op school en in de kerk is het graf officieel aan de school overgedragen. De familie Barend was diep onder de indruk. "Ik vind dit echt één van de mooiste dagen van mijn leven. Om te zien hoeveel warmte er in dit dorp is en hoe ze omgaan met dit verhaal. Ik vind het echt heel bijzonder."