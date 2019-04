Reddingsplan grutto: "Boeren zijn dief van eigen portemonnee als ze niet meedoen"

Winsemius en de natuurorganisaties vinden nu dat de bestaande kerngebieden voor de grutto flink groter moeten worden. "Je moet grote, aaneengesloten gebieden hebben", zegt Winsemius naar naar aanleiding van zijn gesprekken met allerlei deskundigen. "Gebieden van 1000 hectare, waarvan 200 hectare 'harde natuur' is. Daar kunnen de vogels in het voorjaar in wegvluchten".

Ook moet het waterpeil in het broedseizoen flink omhoog. "Tot vlak onder het maaiveld. Dat is niet prettig voor de boeren, maar wel noodzakelijk voor de grutto, want anders kan die niet goed voederen. Ook het gras moet hoger blijven staan. Dat zijn allemaal bekende recepten."