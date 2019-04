VIDEO: Mee op containercontrole in de Rotterdamse haven

De controle van de Inspectie Leefomgeving en Transport is de afgelopen jaren één keer eerder gedaan. In 2010 kwam naar buiten dat er in de helft van alle gevallen iets niet deugde. Of dat deze keer beter zal zijn, is nog onduidelijk. Het beeld is dat het beter is geworden, maar om dat te controleren worden nu de extra controles uitgevoerd, zo zegt de inspectie.