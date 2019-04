10 Young Leaders zetten zich in voor Oosterwolde

Het Young Leaders-programma richt zich op jongeren uit kwetsbare wijken of dorpen. Het doel is om hen meer zelfbewust te maken zodat ze zich tot rolmodel kunnen ontwikkelen voor leeftijdsgenoten. Daarnaast worden ze gestimuleerd zich in te zetten voor hun wijk of dorp.

Verschillende organisaties bundelen hun krachten voor dit project, met als resultaat deze tweede groep van tien jongeren as gecertificeerde Young Leaders. Dit project staat los van school en is onderdeel van het traject 'betrokken dorp.' Op 11 mei volgt de echte afsluiting, op die dag organiseren de kinderen een sporttoernooi met de titel Six Ways.